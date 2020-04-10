هطول أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق القصيم وحائل والشرقية والرياض وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.