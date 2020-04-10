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كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا تصل إلى 10450 شخصاً

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كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا تصل إلى 10450 شخصاً

كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا تصل إلى 10450 شخصاً
http://almnatiq.net/?p=852051
المناطق_وكالات

بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الجمعة 10 آلاف 450 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الاصابة بين الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد المصابين الجدد بفيروس كوورنا ارتفع بـ27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حتى الأن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.
وتم رفع الحجر الصحي عن 7 ألاف و 117 شخصا حتى اليوم، بزيادة 144 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وخضع ما مجموعه 503 آلاف و51 شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 447 ألفا و 303 منهم سلبية.

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