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1783 وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

1783 وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=852056
المناطق_الرياض

سجّلت الولايات المتحدة مساء أمس الخميس وفاة 1783 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق.

ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 16.478 حالة وفاة.

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