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أمير الرياض يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن «منع التجول»

أمير الرياض يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن «منع التجول»
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المناطق_الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض 24 ساعة.
واستعرض سموه التقرير الأعمال والتنظيم الميداني ومشاركة الجهات الأمنية والعسكرية، وإجراءات التعامل مع المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما اطلع سموه على تقارير فيما تشهده مدينة الرياض ومحافظاتها من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن بندر بالتزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول ، مقدماً شكره وتقديره على التزامهم, كما قدم سموه شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.

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