‏⁧‫أمانة منطقة جازان تغلق “سكن عمالة” لمخالفته اشتراطات مساكن العمال.

المناطق _فضه عطيف

في إطار جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد ، أغلقت أمانة منطقة جازان سكناً للعمالة داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان غير مطابق للائحة واستراطات مساكن العمال، وذلك ضمن مبادرة ⁧‫القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا .

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، بأن الفرق الميدانية بالأمانة رصدت عدد من الملاحظات على أحد مساكن العمال الواقعة بأحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان، وتم التنسيق مع شرطة المنطقة وتم إخلاء الموقع لعدم استيفائه للاشتراطات الخاصة بمساكن العمال .

وأكد ابن سعيدان بأن الأمانة تعمل على انفاذ توجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، وتوجيه ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، بتطبيق جميع التعليمات والاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا ومنها التأكد من اشتراطات لائحة مساكن العمال .

كما بين ابن سعيدان بأن أمانة منطقة جازان قامت بعمل بوابات تعقيم ذاتي لعمالة الأمانة بعد عودتهم من أعمالهم الميدانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ⁧كورونا الجديد لتلك العمالة أثناء قيامهم بأعمال التعقيم والنظافة المستمرة في شوارع وطرق وميادين ومرافق مدينة جيزان .