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خروج رئيس الوزراء البريطاني جونسون من العناية المركزة

خروج رئيس الوزراء البريطاني جونسون من العناية المركزة
http://almnatiq.net/?p=852083
المناطق_وكالات

خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، من العناية المركزة مساء  الخميس، لكنه لا يزال في المستشفى، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.
وقال المتحدث، في بيان “نقل رئيس الحكومة من العناية المركزة إلى قسم آخر في المستشفى حيث سيوضع تحت مراقبة دقيقة خلال المرحلة الأولى من تعافيه”.
كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، أن جونسون يتحسن منذ دخوله المستشفى.
وأضاف راب، في مؤتمر صحفي، إن جونسون “في حالة معنوية جيدة”.
وسجلت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، 881 وفاة إضافية لمصابين بكوفيد-19، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7978 وفاة، وفق ما أعلن راب.
وأضاف وزير الخارجية أن عدد الإصابات المسجلة رسمياً بلغ 65077 حالة، ما يجعلها من بين الأكثر تضرراً في أوروبا، وحضّ البريطانيين مرة أخرى على احترام الحجر الذي يتوقع تمديده.
وقال راب إن بريطانيا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا، وإن من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.
وأضاف للصحفيين أن الخبراء مازالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.
وقال راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.

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