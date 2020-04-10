نائب أمير منطقة جازان يثمن جهود منسوبي التعليم بجازان وصبيا

المناطق_فضه عطيف

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان جهود منسوبي تعليم جازان وصبيا في دعم استمرار العملية التعليمية عن بعُد لطلاب وطالبات المنطقة.

جاء ذلك بعد الاحصائيات الخاصة بالدخول على منظومة التعليم الموحدة والتي أظهرت تفوقاً واضحاً لمنسوبي تعليم جازان وصبيا من القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات بالإضافة للطلاب والطالبات في نسبة الدخول للمنظومة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها .

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان أن القيادة الرشيدة وفرت كافة السبل لاستمرار العلمية التعليمية للطلاب والطالبات بما يضمن له السلامة داخل منازلهم واستكمالهم للمناهج الدراسية دون انقطاع ، وأضاف سموه أن هذه الجهود من منسوبي التعليم وأولياء الأمور جاءت لتؤكد على مستوى الوعي الكبير لديهم واستشعارهم للمسؤولية بأهمية مواصلة العملية التعليمية للطلاب والطالبات الذين يمثلون مستقبل وطننا الغالي.