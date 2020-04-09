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أمير منطقة الحدود الشمالية يقدم تبرعاً مالياً ب400 ألف ريال لمبادرة ” عينين برأس “

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أمير منطقة الحدود الشمالية يقدم تبرعاً مالياً ب400 ألف ريال لمبادرة ” عينين برأس “

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المناطق_محمد الحسن
 قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تبرعاً بمبلغ 400 ألف ريال لمبادرة “عينين براس” التي أطلقها سموه مؤخراً و تستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية من خلال تذليل ما يعترضهم نتيجة ارتباطهم بالعمل لساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتآثرة بالإجراءات الاحترازية ، من خلال توفير قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، والأفراد الميسورين الراغبين بالإسهام لتعزيز جهود الدولة – رعاها الله – في توفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره.

مما يذكر أن من الأهداف المباشرة لمبادرة ” عينين برأس ” .. هي ، تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن وفق جائزة ” كفو ” كما تتضمن تقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المعوزة وتأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب .

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