إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “كلنا مسؤول”

المناطق_محمد الحسن

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط الطلابي مسابقة ثقافية توعوية مجتمعية عن فايروس كورونا.

واعتبر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي هذه المسابقة الثقافية مشاركة لرفع الوعي مع وزارة الصحة وتحقيق التكامل، وامتداد للأدوار المتعددة التي تقوم بها وزارة التعليم تكاملاً لمنظومة الوطن، داعياً الطلاب بأهمية المشاركة بالمسابقة ومشاركة المجتمع بالمعلومات الواردة بها.

من جانبه، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد القنيفد أن هذه المسابقة تحفيزية تهدف إلى رفع المستوى التوعوي لدى الطلاب والمجتمع أثناء مشاركتهم أبناءهم عن ڤايروس كورونا وطرق العدوى وكيفية الوقاية منه.

وأضاف أنه سيتم فرز المشاركات وإعلان النتائج ومنح جوائز نوعية للفائزين، وللمشاركة في المسابقة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/ UpYn2EMB5esctg3h7