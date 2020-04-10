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تايلاند تسجل حالة وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا

تايلاند تسجل حالة وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=852106

سجلت السلطات التايلاندية حالة وفاة و 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وصرح المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة ( كوفيد – 19 ) تاوسين ويسانويوتين للصحفيين بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في تايلاند بلغت 33 حالة، مشيرًا إلىأن الضحية الجديدة امرأة في سن 43 عامًا.
وقال إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2473 حالةً.

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