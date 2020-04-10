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شاهد.. مواطنة ترد على إغلاق باب بيتها.. وتؤكد التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة

شاهد.. مواطنة ترد على إغلاق باب بيتها.. وتؤكد التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة
http://almnatiq.net/?p=852108
المناطق-الرياض

وثق أحد المواطنين مقطع فيديو قيام أمه بإغلاق باب المنزل بقوله: “أنه من كل يوم وجد أن أمه أغلقت الباب ووضعت عليه القفل، في الباب الواصل بينها وبين جارتها.
وأضاف مسجل المقطع “حمدي الفريدي” أنه سألها عن سبب ما فعلته، فردت عليه أمه قائلة :”يعني إنت ماتدري، فقال لها لا هو مجرد سؤال فقط، فقالت له اذهب وتعال في الغد وسأخبرك..
وجاء الجواب المنتظر من الوالدة مدوناً في عدة أبيات جميلة تكشف فيه إغلاقها الباب في ظل تفشي وباء كرونا وتؤكد انها قامت بهذا العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة حفظها الله وقالت:
تسكيرة الباب لها أسباب .. لو انها ماهي عاداتنا
فعلً على الشرع ما ينعاب .. وتنفيذنا لأمر دولتنا
ولكل حاجة نحسب حساب .. ولا نخالف حكومتنا
نخاف من واحد منصاب .. يزورنا وقت جمعتنا
مع الوارعين والشباب .. راح حلها عاد لاجتنا
وبالله الواحد القهار .. من الوبا تحفظ امتنا
وترددنا نفتح الأبواب .. ونفرح ونرجع لعاداتنا

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