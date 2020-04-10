احدث الأخبار

الجمعيات الخيرية تناشد الشركات ورجال الأعمال دعم متضرري كورونا
أبرز المواد
 الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و 8 وفيات
أبرز المواد
 إيسيسكو تشرع في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا والتصدي لأثارها
أبرز المواد
 شاهد.. مواطنة ترد على إغلاق باب بيتها.. وتؤكد التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة
أبرز المواد
 اليمن .. السلطات الأمنية تعزل مدينة الشحر بعد اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا
أبرز المواد
 السفير السعودي في إندونيسيا يشرف على مغادرة الطائرة التي تقل مواطنين
أبرز المواد
 تايلاند تسجل حالة وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يقدم تبرعاً مالياً ب400 ألف ريال لمبادرة ” عينين برأس “
منطقة الحدود الشمالية
 إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “كلنا مسؤول”
منطقة الجوف
 نائب أمير منطقة جازان يثمن جهود منسوبي التعليم بجازان وصبيا
أبرز المواد
 كندا تلغي حظر تصدير الأسلحة للسعودية وتعيد التفاوض حول عقد قيمته 14 مليار دولار
أبرز المواد
الجمعيات الخيرية تناشد الشركات ورجال الأعمال دعم متضرري كورونا

الجمعيات الخيرية تناشد الشركات ورجال الأعمال دعم متضرري كورونا

أبرز المواد
الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و 8 وفيات

المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و 8 وفيات

أبرز المواد
إيسيسكو تشرع في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا والتصدي لأثارها

إيسيسكو تشرع في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا والتصدي لأثارها

أبرز المواد

السفير السعودي في إندونيسيا يشرف على مغادرة الطائرة التي تقل مواطنين

السفير السعودي في إندونيسيا يشرف على مغادرة الطائرة التي تقل مواطنين
http://almnatiq.net/?p=852109
المناطق - وكالات

أشرف السفير السعودي في إندونيسيا عصام الثقفي، على مغادرة الطائرة التي تقل مواطنين سعوديين من مطار جاكرتا إلى مطار الرياض.

أعلنت في وقت سابق وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) إطلاق آلية محدثة للاستفادة من خدمة (مساعدة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة).

وقالت وزارة الخارجية، إن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة بالتسجيل في الخدمة لمن لم يتمكن من تسجيل بياناته المرتبطة ببيانات منصة (أبشر)، حيث جرى تحديث متطلبات التسجيل، واقتصارها على رقم السجل المدني للمتقدم وتاريخ الميلاد فقط.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الآلية مخصصة لمن لم يقم بإتمام التسجيل مسبقاً وتلقى رقم الطلب.

روابط ذات صلة

الجمعيات الخيرية تناشد الشركات ورجال الأعمال دعم متضرري كورونا

الجمعيات الخيرية تناشد الشركات ورجال الأعمال دعم متضرري كورونا
الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و 8 وفيات

المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و 8 وفيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*