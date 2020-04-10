اليمن .. السلطات الأمنية تعزل مدينة الشحر بعد اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا

المناطق - الرياض

اعلنت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت اليمنية اليوم اغلاق مدينة الشحر بشكل كامل، كما قامت بنشر قوات الجيش والأمن في شوارع المدينة بهدف منع المواطنين من الخروج وتطبيق حظر التجوال .

ودعا محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني صباح اليوم المواطنين الى فهم الوضع الصحي الذي تمر فيه حضرموت بعد اكتشاف حالة في مدينة الشحر، وطالبهم بالالتزام بحظر التجوال، واضاف انه شخصياً والفريق الطبي متابعين اول بأول المستجدات في مدينة الشحر، وتم اتخاذ اجراءات سريعة ابرزها اغلاق مدينة الشحر وفرض حظر التجوال في المدينة.

وقال انه تم عزل مدينة الشحر بالكامل، كما تم عزل المريض وافراد اسرته، وكل الاشخاص الذين قابلهم خلال الفترة السابقة، كما تم عزل ميناء مدينة الشحر المتسبب في ظهور الحادثة .