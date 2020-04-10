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إيسيسكو تشرع في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا والتصدي لأثارها

إيسيسكو تشرع في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا والتصدي لأثارها

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إيسيسكو تشرع في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا والتصدي لأثارها

إيسيسكو تشرع في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا والتصدي لأثارها
http://almnatiq.net/?p=852121
المناطق - وكالات

شرعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا، وإزالة آثارها السلبية الحالية والمستقبلية على العالم الإسلامي، في إطار مبادراتها العملية وجهودها للإسهام في مواجهة هذه الانعكاسات.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن الفكرة التي أطلقتها في موضوع “تحالف إيسيسكو للتصدي لجائحة كورونا” لقيت ترحيبًا وقبولًا من طرف منظمات دولية ومؤسسات عالمية لها مكانتها، أكدت جميعها الانضمام إلى التحالف ودعمه ماديًا ولوجيستيًا لتحقيق أهدافه النبيلة، ومساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تفشي الفيروس، والحد من آثاره السلبية وتجاوز هذه الأزمة.
ويشمل التحالف إقامة مشاريع ميدانية وبرامج تنفيذية، وبناء خطط إستراتيجية استشرافية للعالم الإسلامي، وصندوقًا لجمع التبرعات، في ظل التحديات التي تواجهها دول العالم الإسلامي خلال جائحة كورونا وما بعدها.
ودعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالمناسبة الدول الأعضاء، ومنظمات المجتمع المدني بها، والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والشركات التنموية والجهات المانحة والبنوك إلى الانضمام لهذا التحالف، ليكونوا شركاء لـ إيسيسكو في تحقيق أهدافه، ودعمه بما يجسد التكافل والوحدة الدولية في مواجهة هذه الأزمة الشديدة.

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