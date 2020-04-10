رقم قياسي عالمي.. قهرت كورونا في عمر 107 أعوام

المناطق - وكالات

تماثلت معمرة تبلغ من العمر 107 أعوام للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لتصبح فيما يعتقد أكبر المتعافين سنا من الفيروس الذي أودى بحياة 95 ألف إنسان.

وكسرت المسنة الهولندية اعتقادا شائعا بأن الكبار سنا يعانون أكثر من مضاعفات فيروس كورونا، في حال أصيبوا به.

وحسبما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كورنيليا راس بدأت تشعر بالإعياء في 17 مارس الماضي، أي بعد يوم واحد على عيد ميلادها الـ107.

وقبل أيام قليلة، أبلغ الأطباء كورنيليا بالنبأ السار، فقد تمكنت من قهر المرض والانتصار عليه.

وقالت ابنة شقيقتها في تصريحات صحفية: “لم نكن نتوقع أن تبقى على قيد الحياة”.

وهذه المعمرة ليست الأولى التي تتعافى من الفيروس، إذ تماثل للشفاء عدد ممن تجاوزت أعمارهم الـ100 عام، ومن بينهم الأميركي بيل لابشيز (104 أعوام)، الذي نجا من الحرب العالمية الثانية ووباء الإنفلونزا الإسبانية.

كما تعافت تشانغ غوانغفين (103 أعوام)، الجدة الصينية المقيمة في ووهان وسط الصين، بعد علاج استمر 6 أيام.