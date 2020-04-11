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بالفيديو.. كيف يمكن لـ”عطسة” أن تنقل كورونا في محل تجاري؟

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بالفيديو.. كيف يمكن لـ”عطسة” أن تنقل كورونا في محل تجاري؟

بالفيديو.. كيف يمكن لـ”عطسة” أن تنقل كورونا في محل تجاري؟
http://almnatiq.net/?p=852163
المناطق - وكالات

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، يبقى التسوق مهمة صعبة يحاول الكثيرون تجنبها، لا سيما في المحال الضيقة المزدحمة بالزبائن.

ونشر علماء في فنلندا نموذجا ثلاثي الأبعاد، يوضح كيفية انتشار الفيروس التاجي من خلال جزيئات صغيرة، حين يسعل شخص مصاب أو يعطس، أو حتى يتحدث في مكان مغلق.

ويبرز النموذج المصمم ماذا يحدث حين يسعل مصاب بكورونا في ممر بين الأرفف، مثل تلك الموجودة في المحلات التجارية، كما يكشف العلماء أن الجسيمات التي تحمل الفيروس يمكن أن تبقى في الهواء لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق.

ويظهر النموذج انتشار الجزيئات الرذاذية من عطسة أو سعال الشخص، بعيدا عن منطقة تواجده، وانتقالها عبر الهواء بين الأرفف والطرقات.

ونقل موقع “سكاي نيوز” البريطاني عن الباحثين قولهم: “النتائج التي توصلنا إليها تؤكد على أهمية تجنب الأماكن الداخلية المزدحمة خلال جائحة كوفيد 19”.

وقال فيل فورينين، الأستاذ المساعد في جامعة آلتو في فنلندا: “يمكن لأي شخص مصاب بكورونا أن يسعل ويبتعد، ثم يترك بعد ذلك جزيئات صغيرة للغاية تحمل الفيروس”.

وأضاف: “الجسيمات الصغيرة للغاية لا تسقط على الأرض، لكنها تتحرك مع التيارات الهوائية أو تبقى في نفس المكان”.

وتابع: “بعد ذلك يمكن لأي شخص مر من تلك المنطقة أن يلتقط الفيروس. هذا يعني أنه من الضروري تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة”.

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