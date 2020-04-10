الأمن العام: استمرار السماح للمستثنين من منع التجول بممارسة أنشطتهم والذهاب لأعمالهم

صرح المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، باستمرار السماح للعاملين في الخدمات المستثناة بالعمل حسب الأوقات المحددة في جميع مناطق المملكة التي تطبق منع التجول الكامل، وسريان السماح للعاملين في المنشآت التجارية المستثناة من القطاع الخاص للذهاب والعودة من مقار أعمالهم

وأوضح العميد الشويرخ أن ذلك يأتي إلحاقا لبيان وزارة الداخلية المعلن بتاريخ 1441/8/14 بشأن الحرص على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على حاجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، مؤكدا استمرار سريان السماح للعاملين في منافذ البيع والخدمات المستثناة سابقا أثناء منع التجول، ومنها (المواد الغذائية، الصيدليات، محطات الوقود، مراكز الصيانة وإصلاح المركبات وخدمة الإطارات فيها، مغاسل الملابس، الصيانة المنزلية، محلات بيع الغاز) بالعمل حسب الأوقات المحددة في جميع مناطق المملكة التي تطبق منع التجول الكامل

كما أكد متحدث الأمن العام سريان السماح للعاملين في المنشآت التجارية المستثناة من القطاع الخاص في حال منع التجول الكامل أو الجزئي للذهاب والعودة من مقار أعمالهم في جميع مناطق المملكة بشرط الحصول على مشهد لمن يتطلب حضورهم من موظفيها إلى مقرات عملهم فقط حسب القرارات الصادرة سابقا، لضمان عدم تعطل أعمالهم

وجدد العميد الشويرخ التأكيد على أهمية الالتزام بأن يكون الخروج للانشطة المستثناة -في أضيق نطاق-، مهيبا بمراعاة ذلك لسلامة صحة الجميع