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أعضاء جمعية نخبة الشمال للإنقاذ يتبرعون بدمائهم

أعضاء جمعية نخبة الشمال للإنقاذ يتبرعون بدمائهم
http://almnatiq.net/?p=852172
المناطق - الجوف

دشنت جمعية نخبة الشمال للانقاذ وضمن مبادراتها الاجتماعية اليوم 16 شعبان 1441 هـ بالتعاون مع بنوك الدم بالمنطقة ويمثلها الاستاذ – ضاحي عوينان الرويلي ممثل بنوك الدم بصحة الجوف حملة لتبرع اعضاء الجمعية بدمائهم لبنوك الدم بالمنطقة حيث بلغ عدد المتبرعين 43 عضوا حيث ثمن الرويلي هذا التفاعل من الاعضاء تجاه مجتمعهم كما قدم رئيس الجمعية الاستاذ عبدالعزيز الطالب الشكر والتقدير للاعضاء المتبرعين داعيا الله سبحانه وتعالى ان يجعل ماقاموا به في موازين حسناتهم .
اسماء المتبرعين من الجمعية: سامي نزال الخليفة ، محسن مزكي الرويلي ، طلال قبلان الجريد ، يوسف رادح الفهيقي ، احمد عبدالرحمن النصيري ، عقلاء خالد العلي ، سيار القعيط الرويلي ، فواز خليف الرويلي ، دبيان الشمري ، معتصم نزال المنور ، ماجد عيد البحيران ، صالح شايع الشايع ، ممدوح شهاب الرويلي ، امجد ذياب السرحاني ، مشحن ملوح الرويلي ، خالد ممدوح الضويحي ، حيدر قاطن الرويلي ، عبدالله خليف الفهيقي ، عبدالعزيز عزات المنديل ، رواف البحيران ، خالد الكريع ، لافي هليل الرويلي ، حطاب عبدالعزيز البحيران ، عيسى البحيران ، فيصل عبدالرزاق المريح ، اجود سعود البحيران ، ناصر خلف الحربي ، جواد الزيد ، بدر عيد اللافي ، فهد مقبل الرويلي ، نايف سليمان المزيد ، ماجد احمد الفالح ، مخلف سعود الرويلي ، عبدالعزيز منسى الرويلي ، فايز خلف الحربي ، سليمان محمد الروضان ، نواف عيد البحيران ، بادي سعود الطريف ، محمد البحيران ، ثامر راضي الرويلي ، محارب حسين الرويلي ، وليد مبارك المفرح ، فايز عرهان السرحاني ، ماجد غازي الرويلي .

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