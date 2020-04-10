أمانة الجوف تستفيد من وقت منع التجول في رفع مستوى اداء الطرق ..

المناطق - الجوف

تعمل أمانة منطقة منطقة الجوف على تنفيذ كافة المشروعات الخدمية المتنوعة مستفيدة من أوقات منع التجول تضمنت معالجة التقاطعات في الشوارع الرئيسيه وتكثيف العمل في المواقع كطريق الملك فهد والمدخل الشمالي وطريق الملك سعود والمعالجات المروريه بما يضمن سلامة وانسيابية الحركة المروريه بانشاء الدوارات بالتقاطعات بدلا من الاشارات الضوئية، ومعالجة وضع فتحات الدوران في طريق الملك فهد، وانشاء تقاطعات جديده في امتداد طريق الامير نواف بت عبدالعزيز ليكون رديفا للمدخل الغربي لمدينة سكاكا وإعادة تنفيذ منحى طريق خوعاء والذي كان يشكل خطورة على المارة من مستخدمين الطريق بطول ١ كم حيث تم عمل تصميم يواكب للمواصفات المعتمدة والميول الجانبية مع ما يتناسب مع انسيابية الحركة مع تنفيذ المنحنيات الانتقالية حسب التصميم .

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن مدى حرص الأمانة على استمرار أعمال التطوير بالطرق والشوارع الرئيسة ليغطي مدن منطقة الجوف ، وعن مضاعفة أعداد الفرق الميدانية لتنفيذ برامج السفلتة والصيانه ضمن برنامج معالجة التشوه البصري خلال فترة منع التجول مستغلين خلو الشوارع من المارة والسيارات، حيث تم تخصيص فرق ميدانية خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة للشوارع، لرفع مستوى أداء الطرق في منطقة الجوف .