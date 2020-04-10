يونيسف تحذر من تعرض الأطفال في العالم إلى الاستغلال في ظل باء كورونا

المناطق - واس

حذرت منظمة المم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) من تعرض أطفال وصغار العالم للاستغلال والإساءة والعنف المنزلي بسبب القيود المفروضة عليهم في ظل وباء كورونا المستجد.

وأفادت في بيان لها اليوم، إن 99 % من أطفال العالم يعيشون في ظل نوع ما من القيود المفروضة على الحركة في بلدانهم بسبب كورونا، و 60 % منهم يعيشون في دول فيها إما إغلاق كامل أو جزئي.

وبحسب ( يونيسف ) فإن 2.34 مليار من الأطفال والصغار (دون سن 18) يعيشون في واحدة من الدول الـ 186 التي تخضع لشكل من أشكال القيود على الحركة بسبب كوفيد – 19. و 60 % من جميع الأطفال يعيشون في واحدة من الدول الـ 82 التي تفرض إما إغلاقًا كليًا ( 7 % ) أو جزئيًا ( 53 % ) .