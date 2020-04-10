احدث الأخبار

علي الحذيفي في خطبة الجمعة : سلوا الله العفو والعافية فإنه أفضل الدعاء عند ربكم جل وعلا
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي سحيمان الشراري بوفاة تسعة من أفراد أسرته ويشكره على الاكتفاء باستقبال التعازي هاتفياً
منطقة الجوف
 الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تصل 4332
أبرز المواد
 يونيسف تحذر من تعرض الأطفال في العالم إلى الاستغلال في ظل باء كورونا
أبرز المواد
 انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي التاسع لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها
أبرز المواد
 أمانة الجوف تستفيد من وقت منع التجول في رفع مستوى اداء الطرق ..
منطقة الجوف
 أعضاء جمعية نخبة الشمال للإنقاذ يتبرعون بدمائهم
منطقة الجوف
 الأمن العام: استمرار السماح للمستثنين من منع التجول بممارسة أنشطتهم والذهاب لأعمالهم
أبرز المواد
 الجمعيات الخيرية تناشد الشركات ورجال الأعمال دعم متضرري كورونا
أبرز المواد
 الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و 8 وفيات
أبرز المواد
 إيسيسكو تشرع في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا والتصدي لأثارها
أبرز المواد
علي الحذيفي في خطبة الجمعة : سلوا الله العفو والعافية فإنه أفضل الدعاء عند ربكم جل وعلا

علي الحذيفي في خطبة الجمعة : سلوا الله العفو والعافية فإنه أفضل الدعاء عند ربكم جل وعلا

أبرز المواد
أمير الجوف يعزي سحيمان الشراري بوفاة تسعة من أفراد أسرته ويشكره على الاكتفاء باستقبال التعازي هاتفياً

أمير الجوف يعزي سحيمان الشراري بوفاة تسعة من أفراد أسرته ويشكره على الاكتفاء باستقبال التعازي هاتفياً

منطقة الجوف
الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تصل 4332

الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تصل 4332

أبرز المواد
يونيسف تحذر من تعرض الأطفال في العالم إلى الاستغلال في ظل باء كورونا

يونيسف تحذر من تعرض الأطفال في العالم إلى الاستغلال في ظل باء كورونا

أبرز المواد

يونيسف تحذر من تعرض الأطفال في العالم إلى الاستغلال في ظل باء كورونا

يونيسف تحذر من تعرض الأطفال في العالم إلى الاستغلال في ظل باء كورونا
http://almnatiq.net/?p=852181
المناطق - واس

حذرت منظمة المم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) من تعرض أطفال وصغار العالم للاستغلال والإساءة والعنف المنزلي بسبب القيود المفروضة عليهم في ظل وباء كورونا المستجد.
وأفادت في بيان لها اليوم، إن 99 % من أطفال العالم يعيشون في ظل نوع ما من القيود المفروضة على الحركة في بلدانهم بسبب كورونا، و 60 % منهم يعيشون في دول فيها إما إغلاق كامل أو جزئي.
وبحسب ( يونيسف ) فإن 2.34 مليار من الأطفال والصغار (دون سن 18) يعيشون في واحدة من الدول الـ 186 التي تخضع لشكل من أشكال القيود على الحركة بسبب كوفيد – 19. و 60 % من جميع الأطفال يعيشون في واحدة من الدول الـ 82 التي تفرض إما إغلاقًا كليًا ( 7 % ) أو جزئيًا ( 53 % ) .

روابط ذات صلة

علي الحذيفي في خطبة الجمعة : سلوا الله العفو والعافية فإنه أفضل الدعاء عند ربكم جل وعلا

علي الحذيفي في خطبة الجمعة : سلوا الله العفو والعافية فإنه أفضل الدعاء عند ربكم جل وعلا
الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تصل 4332

الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تصل 4332
انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي التاسع لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها

انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي التاسع لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*