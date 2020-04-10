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الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تصل 4332

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الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تصل 4332

الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تصل 4332
http://almnatiq.net/?p=852184
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، أن وفيات فيروس كورونا بلغت 4332، فيما وصل عدد الإصابات إلى 68192.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 66220.

من إحدى ورشات الخياطة في إيران

وإيران التي أعلنت أولى الإصابات بالفيروس في 19 شباط/فبراير في مدينة قم بوسط البلاد، هي البلد الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

وتشتبه العديد من الجهات في أن الأرقام الرسمية الإيرانية أقل مما هي عليه في الواقع.

وفي سياق متصل، كان المرشد الإيراني قال الخميس، إن التجمعات الجماهيرية في البلاد قد تُحظر خلال شهر رمضان وسط جائحة كورونا.

وأدلى خامنئي بهذه التصريحات في الوقت الذي تحاول فيه إيران استئناف نشاطها الاقتصادي، بعد أن عانت من إحدى أسوأ موجات تفشي الفيروس في العالم.

إلى ذلك، قال موقع “إيران إنترناشيونال عربي” على تويتر، الخميس، وفقا لمعلومات حصل عليها، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء الماضي، إنه “إذا مات مليونا شخص بسبب فيروس كورونا فلن نعطل البلاد بسبب وضعنا الاقتصادي”.

وكان روحاني، قد قال إن بلاده ستنتقل إلى مرحلة ثانية في مكافحة فيروس كورونا، اعتباراً من 11 أبريل/نيسان الجاري، مشدداً على أن هذه المرحلة ستكون أصعب من سابقتها.

وأوضح أنه من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس، الجمعة، لتبدأ في اليوم التالي المرحلة الثانية التي أشار إلى أنها ستشهد خروج بعض المواطنين من منازلهم، واستئناف عمل بعض المنشآت لمعاودة عملية الإنتاج من جديد.

من أحد أسواق الخضر والفواكه بإيران

وأضاف أن المرحلة الثانية ستشهد أيضاً إلى جانب مكافحة كورونا، الكفاح من أجل مواصلة الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق آخر، طالب روحاني صندوق النقد الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه طهران، وتزويدها بـ 5 مليارات دولار، كقرض كانت قد طلبته سابقاً من أجل مكافحة كورونا.

من إحدى ورشات الخياطة في إيران

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