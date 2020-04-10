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الداخلية: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في 6 أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة

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الداخلية: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في 6 أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة

الداخلية: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في 6 أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة
http://almnatiq.net/?p=852207
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر ما يلي:
أولًا: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 أبريل 2020م وحتى اشعار آخر.
ثانياً: تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري.
ثالثاً: تتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.
رابعًا: السماح لخدمات التوصيل المنزلي بالعمل خلال فترة منع التجول الكلي مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة.
خامسًا: تؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان الأحياء المشار إليها، أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

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