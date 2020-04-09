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صحة عسير: ماتم هو تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة في جميع مستشفيات المنطقة

صحة عسير: ماتم هو تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة في جميع مستشفيات المنطقة

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صحة عسير: ماتم هو تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة في جميع مستشفيات المنطقة

صحة عسير: ماتم هو تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة في جميع مستشفيات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=852210
المناطق - أبها
تؤكد الشؤون الصحية بمنطقة عسير أنه لاصحة لإغلاق أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة ، وما تم هو تطبيق لعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية في سياق الإجراءات المتبعة في المنشآت الصحية مثل تأجيل الإجراءات الطبية الغير عاجلة والغير ضرورية ومنها بعض المواعيد الطبية .
وأكدت صحة عسير أن الإجراءات المطبقة في المستشفى المذكور تأتي  ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المنشآت الصحية حرصاً على سلامة الجميع.‬
‫ودعت صحة عسير الجميع إلى التواصل مع الرقم 937 لأي استفسار عن فيروس كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات .
يذكر أنه تم تداول بعض التغريدات والرسائل تحذر الناس من دخول مستشفى أبها الخاص؛ وتطالب جميع من زار المستشفى خلال الفترة الماضية بإخضاع نفسه للفحص وتحذر من عدم زيارة المستشفى مشيرة إلى إغلاق المستشفى المذكور وهو ما نفته الشؤون الصحية وأكدت عدم صحته.

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