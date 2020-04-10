“المناطق” ترصد جهود بلدية الخرج منذ بداية جائحة “كورونا”

الخرج - أشرف العصيمي

تولي بلدية الخرج اهتماماً كبيراً بالمحافظة في فترة جائحة “كورونا”، حيث شهدت البلدية بقيادة المهندس أحمد بن محمد البكيري وزملائه منسوبي البلدية جهود ميدانية كبيرة كانت ملموسة ومحل تقدير أهالي المحافظة.

وحرصاً من صحيفة “المناطق” في إبراز هذه الجهود ترصد أبرز ما قامت به البلدية من إجراءات احترازية وتدابير وقائية منذ بداية جائحة “كورونا” حتى تاريخ نشر هذا الخبر ،حيث كان أبرزها ما يلي :

– إلزام الشركات المتعهدة بالنظافة بتوفير جهاز الفحص المبدئي والفحص اليومي لعمال النظافة إضافة الى التعقيم للأشخاص.

– إغلاق (34) حديقة ومنتزه.

– إغلاق (579) محل حلاقة.

– إغلاق (70) مشغل نسائي.

– إغلاق (13) منشأة رياضية.

– إغلاق (18)مجمع تجاري.

– إغلاق جميع المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل.

– إغلاق عدد من المطاعم بسبب تدني مستوى النظافة العامة ولوجود أكل مخزن بطريقة غير صحية .

– إغلاق ومعاقبة أحد المطاعم لقيامه بعمل الأطعمة داخل سكن العمال.

– إغلاق عدد من المخابز بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية.

– إغلاق عدد من المحلات لعدم وجود تراخيص وكذلك لسوء النظافة .

– إغلاق مستودع يقوم بعمل وتعبئة وتخزين منظفات سائلة بكميات كبيرة بدون ترخيص وكذلك مخالف للإشتراطات .

– إغلاق الطرق الداخلية للسوق المركزي للخضار ، وكذلك إيقاف العربات داخل السوق والتي كان لهما الأثر الإيجابي في تخفيف التزاحم وضمان سلامة المتسوقين .