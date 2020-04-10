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“المناطق” ترصد جهود بلدية الخرج منذ بداية جائحة “كورونا”

“المناطق” ترصد جهود بلدية الخرج منذ بداية جائحة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=852213
الخرج - أشرف العصيمي
تولي بلدية الخرج اهتماماً كبيراً بالمحافظة في فترة جائحة “كورونا”، حيث شهدت البلدية بقيادة المهندس أحمد بن محمد البكيري وزملائه منسوبي البلدية جهود ميدانية كبيرة كانت ملموسة ومحل تقدير أهالي المحافظة.

وحرصاً من صحيفة “المناطق” في إبراز هذه الجهود ترصد أبرز ما قامت به البلدية من إجراءات احترازية وتدابير وقائية منذ بداية جائحة “كورونا” حتى تاريخ نشر هذا الخبر ،حيث كان أبرزها ما يلي :

– إلزام الشركات المتعهدة بالنظافة بتوفير جهاز الفحص المبدئي والفحص اليومي لعمال النظافة إضافة الى التعقيم للأشخاص.

– إغلاق (34) حديقة ومنتزه.

– إغلاق (579) محل حلاقة.

– إغلاق (70) مشغل نسائي.

– إغلاق (13) منشأة رياضية.

– إغلاق (18)مجمع تجاري.

– إغلاق جميع المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل.

– إغلاق عدد من المطاعم بسبب تدني مستوى النظافة العامة ولوجود أكل مخزن بطريقة غير صحية .

– إغلاق ومعاقبة أحد المطاعم لقيامه بعمل الأطعمة داخل سكن العمال.

– إغلاق عدد من المخابز بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية.

– إغلاق عدد من المحلات لعدم وجود تراخيص وكذلك لسوء النظافة .

– إغلاق مستودع يقوم بعمل وتعبئة وتخزين منظفات سائلة بكميات كبيرة بدون ترخيص وكذلك مخالف للإشتراطات .

– إغلاق الطرق الداخلية للسوق المركزي للخضار ، وكذلك إيقاف العربات داخل السوق والتي كان لهما الأثر الإيجابي في تخفيف التزاحم وضمان سلامة المتسوقين .

– إزالة برادات المياه من الأسواق العامة وممرات المشاة .

– مصادرة كمية من اللحوم والدجاج والأسماك والخضار من المحلات والمطاعم لكونها غير صالحة ومجهولة المصدر .

– متابعة الأسواق الغذائية والتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية بشأن بعد المسافات بين المتسوقين وكذلك متابعة الإلتزام بالمعقمات والمطهرات.

– متابعة إلتزام أصحاب المحلات والمباسط في السوق المركزي للخضار بالإجراءات الإحترازية ،

– متابعة محلات الغاز والتأكد من نظافة الإسطوانات قبل تسليمها للمستهلك .

– تطهير وتعقيم الأسواق المركزية بالمحافظة بشكل يومي أثناء فترة حظر التجول.

– تطهير وتعقيم طرق وشوارع وأحياء المحافظة بشكل مستمر.

‏- تطهير وتعقيم الفناء الخارجي والساحات ومواقف السيارات والحدائق  بمستشفى الملك خالد  والذي يعتبر المستشفى الرئيسي للمحافظة ، وكذلك تطهير مستشفى الولادة والأطفال ، ومبنى العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن.

– تطهير وتعقيم مباني الجهات الأمنية  والتي كان أبرزها مبنى شعبة المرور ، ومبنى شعبة الأمن الوقائي التابع لشرطة المحافظة .
– إشعار المراكز التجارية والغذائيه بقرار منع دخول الرضع والأطفال من دون سن (15عام) وذلك حرصاً على سلامتهم .

– القيام بجولات ميدانية رقابية تجاوز عددها 2911  خلال الفترة الماضية اشتملت على محلات المطاعم  والمراكز الغذائية والمخابز وأسواق الخضار والأسماك واللحوم والدواجن والمغاسل .

– توزيع الكمامات والقفازات على المتسوقين وأصحاب المحلات .

من جهتها بينت بلدية محافظة الخرج أن عملها مستمر في تطهير شوارع وأحياء المحافظة لمواجهة فايروس كورونا،كما أن جولاتها الرقابية سوف تكون مكثفة على المحلات التجارية والمطاعم وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
ودعت من عموم المواطنين والمقيمين بإتباع التعليمات الوقائية.

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