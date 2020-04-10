“المناطق” ترصد جهود بلدية الخرج منذ بداية جائحة “كورونا”

وحرصاً من صحيفة “المناطق” في إبراز هذه الجهود ترصد أبرز ما قامت به البلدية من إجراءات احترازية وتدابير وقائية منذ بداية جائحة “كورونا” حتى تاريخ نشر هذا الخبر ،حيث كان أبرزها ما يلي :
– إلزام الشركات المتعهدة بالنظافة بتوفير جهاز الفحص المبدئي والفحص اليومي لعمال النظافة إضافة الى التعقيم للأشخاص.
– إغلاق (34) حديقة ومنتزه.
– إغلاق (579) محل حلاقة.
– إغلاق (70) مشغل نسائي.
– إغلاق (13) منشأة رياضية.
– إغلاق (18)مجمع تجاري.
– إغلاق جميع المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل.
– إغلاق عدد من المطاعم بسبب تدني مستوى النظافة العامة ولوجود أكل مخزن بطريقة غير صحية .
– إغلاق ومعاقبة أحد المطاعم لقيامه بعمل الأطعمة داخل سكن العمال.
– إغلاق عدد من المخابز بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية.
– إغلاق عدد من المحلات لعدم وجود تراخيص وكذلك لسوء النظافة .
– إغلاق مستودع يقوم بعمل وتعبئة وتخزين منظفات سائلة بكميات كبيرة بدون ترخيص وكذلك مخالف للإشتراطات .
– إغلاق الطرق الداخلية للسوق المركزي للخضار ، وكذلك إيقاف العربات داخل السوق والتي كان لهما الأثر الإيجابي في تخفيف التزاحم وضمان سلامة المتسوقين .
– مصادرة كمية من اللحوم والدجاج والأسماك والخضار من المحلات والمطاعم لكونها غير صالحة ومجهولة المصدر .
– متابعة الأسواق الغذائية والتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية بشأن بعد المسافات بين المتسوقين وكذلك متابعة الإلتزام بالمعقمات والمطهرات.
– متابعة إلتزام أصحاب المحلات والمباسط في السوق المركزي للخضار بالإجراءات الإحترازية ،
– متابعة محلات الغاز والتأكد من نظافة الإسطوانات قبل تسليمها للمستهلك .
– تطهير وتعقيم الأسواق المركزية بالمحافظة بشكل يومي أثناء فترة حظر التجول.
– تطهير وتعقيم طرق وشوارع وأحياء المحافظة بشكل مستمر.
- تطهير وتعقيم الفناء الخارجي والساحات ومواقف السيارات والحدائق بمستشفى الملك خالد والذي يعتبر المستشفى الرئيسي للمحافظة ، وكذلك تطهير مستشفى الولادة والأطفال ، ومبنى العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن.
– القيام بجولات ميدانية رقابية تجاوز عددها 2911 خلال الفترة الماضية اشتملت على محلات المطاعم والمراكز الغذائية والمخابز وأسواق الخضار والأسماك واللحوم والدواجن والمغاسل .
من جهتها بينت بلدية محافظة الخرج أن عملها مستمر في تطهير شوارع وأحياء المحافظة لمواجهة فايروس كورونا،كما أن جولاتها الرقابية سوف تكون مكثفة على المحلات التجارية والمطاعم وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
ودعت من عموم المواطنين والمقيمين بإتباع التعليمات الوقائية.
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