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لمعالجة أزمة فيروس كورنا .. شراكة رباعية تنبثق عن دعم الشؤون الصحية في مكة بمليون ريال

لمعالجة أزمة فيروس كورنا .. شراكة رباعية تنبثق عن دعم الشؤون الصحية في مكة بمليون ريال
http://almnatiq.net/?p=852219
مكة - عادل الزهراني
 إسهاما في الأدوار التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية والخيرية والتجارية في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره انبثقت شراكة رباعية بين شركة سدكو القابضة وجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة من خلال التنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بمكة وبرنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة عن تقديم مستلزمات صحية وطبية لمديرية الشؤون الصحية بمكة بمبلغ قدره “مليون ريال”.
دعم الجهود
وكانت مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية التابعة لشركة سدكو القابضة من خلال شراكاتها مع الجمعيات السابقة قررت دعم الجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا بأجهزة طبية تبلغ قيمتها مليون ريال، للقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية بالوقوف مع الجهات الصحية خلال هذه الأزمة وانعكاس دعمها على صحة المواطنين والمقيمين.
مشاركة مجتمعية
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الأستاذ سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي أنه بناء على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة
الاستاذ / ساعد الصواط وحرصه على مشاركة المؤسسة في هذا العمل الوطني والاجتماعي تم تسليم مبلغ “مليون ريال” لجمعية إكرام لحفظ الطعام، والتي تمثل واحدة من الجمعيات المميزة في مكة لصرف المبلغ وتسليمه إلى الشؤون الصحية بالطريقة التي يتفقون عليها.
واجب وطني
وبين الحربي أن الدعم المقدم من الشركة جاء بدافع المشاركة في العمل المجتمعي والواجب الوطني ودعم القطاع الصحي الذي يعتبر حائط الصد الأول، مضيفا أن صرف المبلغ يخضع لأولويات الشؤون الصحية بالتنسيق مع مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة الأستاذة محاسن شعيب، ليتم صرفه على الاحتياجات التي تدعم القطاع الصحي في عمله، وتنعكس إيجابا على منجزاته.
دعم سخي
وفي السياق ذاته أعرب مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد المطرفي عن امتنانه لمبادرة رئيس مجلس إدارة شركة سدكو القابضة الشيخ صالح بن سالم بن محفوظ على دعمه السخي وعلى المبادرة الفعالة كما عبر عن شكره الجزيل لمدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط ولمشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة محاسن شعيب على ثقتهم بالجمعية، واهتمامهم بمشاركة الجهات الحكومية في هذه الأزمة التي تستوجب الوقوف مع الوطن ومؤسساته القائمة على معالجة ظروف هذه الفترة.

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