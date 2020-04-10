بلدية الارطاوية تطلق مبادرة “تسوق من منزلك” للحد من الازدحام على المحلات التجارية

الأرطاوية - فلاج الشعيفاني

اطلقت بلدية الارطاوية وضمن الإجراءات الاحترازية ‬⁩ التي تقوم بها الجهات الحكومية مبادرة للحد من ازدحام المحلات التجارية واسواق المواد الغذائية هذه الايام

وفي التفاصيل : اعلنت بلدية الارطاوية عن آلية للتنسيق مع المحلات التجارية واسواق المواد الغذائية لـتجهيز طلبات العملاء و افرازها بمجرد التواصل مع المؤسسة التجارية دون الحاجة الى الدخول والتبضع وتسليم “الطلبات” للعميل مباشرة وهو في مركبته تيسيرا على المواطنين وابعادهم عن اماكن الازدحام في جانب وقائي مهم مع جهود الدولة في مكافحة عدوى فيروس كورونا .

وقد وضعت البلدية ارقام المحلات التجارية المتعاونة على موقعها الرسمي في بادرة لاقت استحسان المواطنين وترحيبهم بالفكرة التي تخدم المجتمع وتساهم في حمايته .

وسبق لبلدية الارطاوية القيام بعدد من الاجراءات الوقائية بمدينة الارطاوية منها متابعة اغلاق المحلات التجارية التي صدر توجيه رسمي بإغلاقها خلال وباء كورونا احترازيا .

من جانبه وجه مدير بلدية الارطاوية عبدالله آل ذيبان بمتابعة واتخاذ جميع التدابير الاحترازية في تعقيم ورش الحاويات بالمبيدات ورش الأحياء السكنية وتعقيمها وعدد من الجهات الحكومية بالمدينة .

كذلك متابعة جميع الإجراءات الصحية المطبقة التي تهدف إلى المساهمة في الوقاية من وباء كورنا .