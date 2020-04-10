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التمياط : مبادرة سمو أمير الجوف ( كلنا أهل) وقفه إنسانية حانيه

التمياط : مبادرة سمو أمير الجوف ( كلنا أهل) وقفه إنسانية حانيه

منطقة الجوف

التمياط : مبادرة سمو أمير الجوف ( كلنا أهل) وقفه إنسانية حانيه

التمياط : مبادرة سمو أمير الجوف ( كلنا أهل) وقفه إنسانية حانيه
http://almnatiq.net/?p=852232
المناطق - الجوف

أكد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف (كلنا أهل) تأتي بهدف التخفيف على الأسر المحتاجه من الآثار الاقتصادية والاجتماعية أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وهي وقفة إنسانية حانية غير مستغربة من قادة هذه البلاد المباركة .
شاكراً سموه الكريم على اهتمامه ومتابعته لجميع احتياجات أبناء المنطقة ، كما حث التمياط رجال الأعمال والمقتدرين من محافظة دومة الجندل ومراكزها دعم هذه المبادرة وتعزيزها والوقوف مع الوطن والمواطن واحتساب الأجر والثواب ، سائلاً الله عز وجل ان يرفع عنا وعن بلادنا وجميع بلدان العالم هذا الوباء ويحفظ ولاة الأمر والشعب و الوطن .

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