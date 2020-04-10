بومبيو يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

المناطق - وكالات

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن سعادته من إعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن، داعياً الحوثيين للتعاون مع المبعوث الأممي مارتن غريفثس الذي دعا بدوره إلى محادثات عاجلة.

وغرد بومبيو على حسابه في “تويتر” قائلا: “يسعدني إعلان التحالف بقيادة السعودية وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في اليمن”.

وأضاف: “ندعو الحوثيين للرد بالمثل والتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن الذي دعا إلى إجراء محادثات عاجلة بين الأطراف. يستحق الشعب اليمني السلام”.

وكانت الولايات المتحدة حضت الحوثيين على التجاوب مع قرار وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ورحب السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، وقف إطلاق النار في اليمن.

ودعا السفير الأميركي إلى إنهاء القتال في اليمن والجلوس على طاولة الحوار.

كما أشاد بدعوة المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفثس، إلى عقد اجتماع عاجل لأطراف النزاع يهدف لمكافحة فيروس كورونا.

والأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن قرار إعلان وقف إطلاق النار جاء دعما للحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.