احدث الأخبار

وزارة التعليم تسخّر أسطول النقل التعليمي لنقل المواطنين العائدين من الخارج
أبرز المواد
 بومبيو يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن
أبرز المواد
 المجدوعي: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيار البنوك التجارية للحفاظ على ربحيتها
المنطقة الشرقية
 التمياط : مبادرة سمو أمير الجوف ( كلنا أهل) وقفه إنسانية حانيه
منطقة الجوف
 بلدية الارطاوية تطلق مبادرة “تسوق من منزلك” للحد من الازدحام على المحلات التجارية
منطقة الرياض
 لمعالجة أزمة فيروس كورنا .. شراكة رباعية تنبثق عن دعم الشؤون الصحية في مكة بمليون ريال
منطقة مكة المكرمة
 “المناطق” ترصد جهود بلدية الخرج منذ بداية جائحة “كورونا”
أبرز المواد
 صحة عسير: ماتم هو تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة في جميع مستشفيات المنطقة
منطقة عسير
 الداخلية: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في 6 أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة
أبرز المواد
 وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة
أبرز المواد
 غزاوي في خطبة الجمعة : إن من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر ليلجأوا إلى توحيده
أبرز المواد
 علي الحذيفي في خطبة الجمعة : سلوا الله العفو والعافية فإنه أفضل الدعاء عند ربكم جل وعلا
أبرز المواد
وزارة التعليم تسخّر أسطول النقل التعليمي لنقل المواطنين العائدين من الخارج

وزارة التعليم تسخّر أسطول النقل التعليمي لنقل المواطنين العائدين من الخارج

أبرز المواد
بومبيو يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

بومبيو يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

أبرز المواد
المجدوعي: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيار البنوك التجارية للحفاظ على ربحيتها

المجدوعي: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيار البنوك التجارية للحفاظ على ربحيتها

المنطقة الشرقية
التمياط : مبادرة سمو أمير الجوف ( كلنا أهل) وقفه إنسانية حانيه

التمياط : مبادرة سمو أمير الجوف ( كلنا أهل) وقفه إنسانية حانيه

منطقة الجوف

وزارة التعليم تسخّر أسطول النقل التعليمي لنقل المواطنين العائدين من الخارج

وزارة التعليم تسخّر أسطول النقل التعليمي لنقل المواطنين العائدين من الخارج
http://almnatiq.net/?p=852241

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله -، وحرصهما على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين؛ فقد سخّرت وزارة التعليم أسطول النقل التعليمي لتقديم خدمة النقل للمواطنين والمواطنات العائدين من خارج المملكة، ونقلهم إلى دور الضيافة الصحية في كل من الرياض وجدة والدمام.
وعملت الوزارة من خلال شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على توفير 167 حافلةً تتجاوز طاقتها الاستيعابية 6500 راكب في الرحلة الواحدة، منها 119 حافلةً للركاب، و30 حافلةً لذوي الإعاقة، و18 حافلةً للأمتعة.
وأكدت الوزارة حرصها على توفير خدمة نقل آمنة ومريحة للمواطنين والمواطنات في هذه المهمة، حيث وفرت حافلات حديثة تتميز بمواصفات عالية للأمن والسلامة، كما يرافق الأسطول 4 ورش صيانة متنقلة مع وجود حافلات احتياط لاستخدامها عند الحاجة، مشيرةً إلى خضوع الأسطول لتتبع لحظي عبر الأقمار الصناعية GPS، ويقوم على هذه الخدمة 220 من السائقين والمراقبين والمشرفين والفنيين.
وأشارت وزارة التعليم إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لضمان رحلات آمنة وصحية للمواطنين والمواطنات، حيث ستتم المحافظة على التباعد الكافي بين الركاب ولن يتم استخدام إلا ما نسبته 37 % من الطاقة الاستيعابية للحافلات، إضافة إلى خضوع جميع سائقي الحافلات لتدريبات مكثفة من قبل ممثلي وزارة الصحة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة أثناء عملية النقل والطرق السليمة في استخدام أدوات السلامة من المعقمات والكمامات وطرق التعقيم الصحيحة، كما سيتم التعقيم الكامل للأسطول بعد كل رحلة، وفي ختام المهمة سيتم اتباع بروتكول متكامل لتعقيم الحافلات كافة بإشراف وزارة الصحة.

روابط ذات صلة

بومبيو يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

بومبيو يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن
بلدية الارطاوية تطلق مبادرة “تسوق من منزلك” للحد من الازدحام على المحلات التجارية

بلدية الارطاوية تطلق مبادرة “تسوق من منزلك” للحد من الازدحام على المحلات التجارية
“المناطق” ترصد جهود بلدية الخرج منذ بداية جائحة “كورونا”

“المناطق” ترصد جهود بلدية الخرج منذ بداية جائحة “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*