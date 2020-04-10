شاهد .. أزمة كورونا فضحت تشدق الغرب بحقوق الإنسان التي نجحت فيها المملكة بامتياز

الرياض - يوسف المطيري

وثق “ثواب السبيعي” صاحب حساب “سائح تيوب” الشاب الغيور على وطنه في مقطع فيديو حقيقة حقوق الإنسان في الغرب وشعاراتها الزائفة التي عرتها أزمة كورونا التي تفشت في الدول الغربية كالنار في الهشيم وبينت أن الاقتصاد عند الدول الرأسمالية أهم من البشر.

وبدأ ثواب السبيعي المقطع بالحديث عن انتهاك الدول الغربية لحقوق الإنسان في سبيل حماية اقتصادها ونقل عدة أمثلة شملت تعاطي بريطانيا مع مواطنيها العالقين في الخارج وطلبها منهم البقاء والبحث عن جمعيات خيرية تنفق عليهم، وفي الداخل أهملت الشعب الذي بات يعاني من كرونا ونفاد المخزون الغذائي من الأسواق.

وفي كندا التي هربت “رهف القنون” من الكويت إلى تايلاند ومن ثم إلى كندا كشف المقطع أنها باتت عاجزة عن تدشين رحلات جوية لاستعادة مواطنيها العالقين في عدد من الدول.

أما في أسبانيا فوثق المقطع أن ضعف تعاطي أسبانيا مع جائحة كرونا ساهم في امتلاء المستشفيات ونفاذ المخزون مما اضطر الشعب لإرسال مناشدات شعبية لتوفير مساعدات إنسانية لهم وهي مناشدات لم يستجب لها.

المواطن ثواب السبيعي لم يغفل عن فرنسا في مقطعه المصور وكشف الطوابير الطويلة على محلات السوبر ماركت التي نفذت المواد الغذائية المعروضة من أرففها هي الأخرى، وبات من الصعب على المواطن الحصول على بعض ما يحتاجه.

وفي أمريكا التي تعتبر الدولة الراعية لحقوق الإنسان وثق المقطع كذب هذا الشعار وكشف اهتمام الحكومة الأمريكية بالاقتصاد على حساب صحة الإنسان، فالكثير من المواطنين فقدوا وظائفهم والأدوات الصحية نفذت من الأسواق.

وبعد ما سبق ذكر صاحب المقطع أن “36” دولة أصدرت في العام الماضي بياناً مشتركاً لانتقاد المملكة في التعاطي مع حقوق الإنسان.

وختم المقطع بعدة شهادات لرعايا الدول الغربية في المملكة الذين أكدوا حرص قيادة المملكة حفظها الله على الإنسان، بدأها بتصريح السفير الأمريكي في الرياض “جون أبي زيد” الذي حث المقيمين الأمريكيين في المملكة على البقاء فيها وعدم الخروج منها.

كما وثق المقطع رسالة لمقيم فرنسي في محافظة الخبر أكد فيها أيضاً أن الجميع في المملكة من مواطنين ومقيمين حصلوا على الرعاية الصحية المجانية دون تمييز.

وكشف المقطع عن توزيع بعض المؤسسات الحكومية للكمامات والمعقمات مجاناً في الميادين العامة في مختلف المدن السعودية.

وختم المقطع ما يحظى به المواطنين السعوديين في الخارج من اهتمام ورعاية كاملة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله حيث وفرت لهم سفارات خادم الحرمين الشريفين السكن الفاخر والغذاء والرعاية الصحية لهم في الدول المتواجدين فيها.