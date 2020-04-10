الأمير تركي بن طلال يُكرّم رجل أمن من الدوريات الأمنية بعسير

المناطق - أبها

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، رجل الأمن الوكيل رقيب علي بن ظافر البشري من الدوريات الأمنية بالمنطقة، تقديرًا لتميزه في أداء مهام عمله الميدانية، وذلك بمقر الغرفة في إمارة منطقة عسير.

وكان أمير منطقة عسير قد لاحظ في إحدى جولاته اليومية المفاجئة إتقان رجل الأمن في أداء عمله وحيوية تفاعله مع الميدان، وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة جراء ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن تكريم كل مخلص ومبادر ومتقن في تنفيذ التوجيهات وتطبيق الأنظمة سيكون من حقه علينا جميعا التكريم والتقدير، إذ أنه من غير الممكن أن لا يكرم أي شخص يقوم بعمله بتميز وأمانة ومسؤولية.