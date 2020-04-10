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مدير عام موارد الرياض يتفقد الاجراءات الاحترازية في فروع الإيوائية بالمجمعة والزلفي

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مدير عام موارد الرياض يتفقد الاجراءات الاحترازية في فروع الإيوائية بالمجمعة والزلفي

مدير عام موارد الرياض يتفقد الاجراءات الاحترازية في فروع الإيوائية بالمجمعة والزلفي
http://almnatiq.net/?p=852267
المناطق - الرياض

تفقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي اليوم عدداً من الفروع الإيوائية بالمحافظات التابعة للمنطقة .
واطلع خلال جولته التفقدية التي رافقه فيها مساعده لقطاع التنمية علي القباني، ومشرف الاخصائيين النفسيين بالفرع فهد العنزي، التي شملت مركز التأهيل الشامل بمحافظة المجمعة بقسميه الذكور والإناث ، ومركز التأهيل الشامل بمحافظة الزلفي ، على سير العمل والتأكد من التزام الفروع باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فايروس “كورونا” المستجد COVID19 ومنع انتشاره وحماية المستفيدين والنزلاء والعاملين بالفروع الايوائية وضمان سلامتهم ، واطمأن على الابناء النزلاء .
وأثنى السيالي على حرص الفروع الإيوائية على تنفيذ كل الاحترازات والأخذ بالأسباب في ظل هذه الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة ودول العالم، منوهاً بجهود مسؤولي المركزين وزملائهم في كافة المراكز والدور الايوائية وما يبذلونه لخدمة المستفيدين ومن يعمل عن بُعد منهم .

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