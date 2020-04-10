بلدية القطيف: رش وتعقيم 67 حي وإغلاق ١٠ محلات خلال 24 ساعة

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http://almnatiq.net/?p=852277
المناطق - الفطيف

استمرارا لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا عززت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، من خلال تكثيف وتيرة الأعمال الرقابية، وكباقي البلديات أغلقت بلدية محافظة القطيف ١٠ محلات ووجهت ٣٥ إنذارا خلال الجولات التفتيشية لمراقبي الصحة العامة بمختلف مناطق المحافظة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الميدانية بالمركز الرئيسي والبلديات التابعة تقوم بجولات تفتيشية على مختلف الأسواق والمحال التجارية، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية، مضيفا بأن الفرق الصحية الميدانية قامت بنحو ٣١ جولة، حيث استهدفت زيارة ١٩٦ محل في مختلف مناطق المحافظة، مشيرا الى ان الجولات التفتيشية أسفرت عن اغلاق ١٠ محلات بالإضافة الى توجيه ٣٥ إنذارا لمحلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشار الى أن البلدية قامت خلال 24 ساعة الماضية برش كميات كبيرة من المبيدات، شملت ٦٧ حيا، كما قامت البلدية برفع كميات كبيرة من الأنقاض بلغت ١٢٣٤ م3، منها ١١٩٤ طنا من النفايات المنزلية «اثاث وماشابه»، إضافة الى كسح ٢٢ ساحة، وغسل وصيانة 543 برميل وحاوية.

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