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بلدية وسط الدمام تضبط شاحنتين مخالفتين وإتلاف ٥١ طن من البطاطس الفاسدة

بلدية وسط الدمام تضبط شاحنتين مخالفتين وإتلاف ٥١ طن من البطاطس الفاسدة
http://almnatiq.net/?p=852283
المناطق - الدمام

ضبطت بلدية وسط الدمام شاحنتين مخالفتين محملة بأعداد كبيرة من البطاطس الفاسدة كانت معدة للتوزيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك أثناء الجولات التفتيشية للمراقبين.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري في بيان صحافي : أن المراقبين الصحيين تمكنوا أثناء الجولات التفتيشية من ضبط شاحنتين مخالفتين محملة ب 51 طن من البطاطس الفاسدة بهدف توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، حيث تم رصد الشاحنتين قبل دخولها إلى السوق وتم العمل على فحص البطاطس من قبل المراقبين المختصين، حيث بينت الفحوصات الأولية وجود علامات التلف عليها بسبب سوء النقل والتخزين وحفظها بطريقة غير صحية وجعلها عرضة لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء نقلها.

وأشار الى أنه تم إتلاف كامل الكمية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية، موضحا بأن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية على جميع الأصعدة، داعيا المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية والإبلاغ عن اَي ملاحظات بلدية.

وشدد الشمري على أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون مع المخالفين فيما سيتم تكثيف الجولات الرقابية من خلال المراقبين الصحيين الذي يعملون على مدار الساعة.

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