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صحة الجوف : لا صحة لوجود إصابات بفيروس كورونا الجديد

صحة الجوف : لا صحة لوجود إصابات بفيروس كورونا الجديد

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صحة الجوف : لا صحة لوجود إصابات بفيروس كورونا الجديد

صحة الجوف : لا صحة لوجود إصابات بفيروس كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=852289
المناطق - الجوف

نفت صحة الجوف بتغريدة عبر حسابها في تويتر جاء نصها ( لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد، وإنما تم حجر عدد من الأشخاص إحترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة .)

جاء ذلك بعد أن تم تسجيل حالة مصابة بفايروس كورونا المستجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية تسأل بعض أهالي منطقة الجوف عن وجود إصابات بالفيروس معللين ذلك بقيام المصاب من الجنسية السودانية المكتشف بعرعر مروره بمنطقة الجوف حيث يعمل مندوب تجاري لإحدى مؤسسات النظافة .

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