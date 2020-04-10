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الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تكثف جهودها في تطبيق منع التجول والتنقل الكلي لعدد من الأحياء

الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تكثف جهودها في تطبيق منع التجول والتنقل الكلي لعدد من الأحياء

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الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تكثف جهودها في تطبيق منع التجول والتنقل الكلي لعدد من الأحياء

الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تكثف جهودها في تطبيق منع التجول والتنقل الكلي لعدد من الأحياء
http://almnatiq.net/?p=852294
المناطق - واس

كثفت القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة جهودها الميدانية من خلال فرقها ونقاطها الأمنية لتطبيق أمر منع التجول والتنقل الكلي في عدد من أحياء المدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى اشعار آخر وذلك انطلاقا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا ” كوفيد – 19 “المتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .
ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية الجهود الكبيرة لرجال الأمن والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار فايروس كورونا بكل بسالة واقتدار من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع وطرق المدينة المنورة سواء في ساعات منع التجول أو خارجها في سبيل توفير بيئة سليمة صحية وسط الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة .

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