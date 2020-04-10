احدث الأخبار

وفاة ” والدة “وكيل إمارة جازان للشؤون التنموية ” القصيبي “
منطقة جازان
 الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تكثف جهودها في تطبيق منع التجول والتنقل الكلي لعدد من الأحياء
منطقة المدينة المنورة
 الأردن يسجل “صفر” إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 صحة الجوف : لا صحة لوجود إصابات بفيروس كورونا الجديد
منطقة الجوف
 بلدية وسط الدمام تضبط شاحنتين مخالفتين وإتلاف ٥١ طن من البطاطس الفاسدة
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف: رش وتعقيم 67 حي وإغلاق ١٠ محلات خلال 24 ساعة
المنطقة الشرقية
 شرطة الرياض تقبض على شخصين ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات
منطقة الرياض
 الشؤون الإسلامية : تعليق الصلاة في المساجد سوف يستمر حتى في رمضان
أبرز المواد
 مدير عام موارد الرياض يتفقد الاجراءات الاحترازية في فروع الإيوائية بالمجمعة والزلفي
منطقة الرياض
 حرس الحدود يخلي برازيلياً مصاباً وابنته ومريضة بلجيكية وزوجها على متن سفينة إيطالية في مياه البحر الأحمر
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تهيب بالجميع البقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يُكرّم رجل أمن من الدوريات الأمنية بعسير
منطقة عسير
وفاة ” والدة “وكيل إمارة جازان للشؤون التنموية ” القصيبي “

وفاة ” والدة “وكيل إمارة جازان للشؤون التنموية ” القصيبي “

منطقة جازان
الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تكثف جهودها في تطبيق منع التجول والتنقل الكلي لعدد من الأحياء

الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تكثف جهودها في تطبيق منع التجول والتنقل الكلي لعدد من الأحياء

منطقة المدينة المنورة
الأردن يسجل “صفر” إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأردن يسجل “صفر” إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أبرز المواد
صحة الجوف : لا صحة لوجود إصابات بفيروس كورونا الجديد

صحة الجوف : لا صحة لوجود إصابات بفيروس كورونا الجديد

منطقة الجوف

وفاة ” والدة “وكيل إمارة جازان للشؤون التنموية ” القصيبي “

وفاة ” والدة “وكيل إمارة جازان للشؤون التنموية ” القصيبي “
http://almnatiq.net/?p=852300
المناطق - فضة عطيف

انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس والدة وكيل منطقة جازان للشؤون التنموية أ.خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، و تركي بن عبدالعزيز القصيبي(رحمه الله)مدير مكتب سمو أمير منطقة جازان سابقا.

وقد وأديت الصلاة على الفقيدة اليوم الجمعة ودفنت بمحافظة جدة رحمها الله ، سائلين -المولى عزوجل -أن يغفر لها ويرحمها وأن يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ؛؛؛

وتتقدم صحيفة المناطق بخالص التعازي والمواساة الى وكيل الامارة للشؤون التنموية أ.خالد بن عبدالعزيز القصيبي وكافة أفراد أسرتهم وذويهم ويتقبلون التعازي وفقًا للتوجيهات الكريمة عبر الاتصال واستقبال الرسائل على الجوال رقم :
‏ ‭0505687460

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان يثمن جهود منسوبي التعليم بجازان وصبيا

نائب أمير منطقة جازان يثمن جهود منسوبي التعليم بجازان وصبيا
‏⁧‫أمانة منطقة جازان تغلق “سكن عمالة” لمخالفته اشتراطات مساكن العمال.

‏⁧‫أمانة منطقة جازان تغلق “سكن عمالة” لمخالفته اشتراطات مساكن العمال.
مدني جازان يسيطر على حريق مستودع بحي الجبل دون إصابات

مدني جازان يسيطر على حريق مستودع بحي الجبل دون إصابات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*