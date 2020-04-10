وفاة ” والدة “وكيل إمارة جازان للشؤون التنموية ” القصيبي “

المناطق - فضة عطيف

انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس والدة وكيل منطقة جازان للشؤون التنموية أ.خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، و تركي بن عبدالعزيز القصيبي(رحمه الله)مدير مكتب سمو أمير منطقة جازان سابقا.

وقد وأديت الصلاة على الفقيدة اليوم الجمعة ودفنت بمحافظة جدة رحمها الله ، سائلين -المولى عزوجل -أن يغفر لها ويرحمها وأن يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ؛؛؛

وتتقدم صحيفة المناطق بخالص التعازي والمواساة الى وكيل الامارة للشؤون التنموية أ.خالد بن عبدالعزيز القصيبي وكافة أفراد أسرتهم وذويهم ويتقبلون التعازي وفقًا للتوجيهات الكريمة عبر الاتصال واستقبال الرسائل على الجوال رقم :

‏ ‭0505687460