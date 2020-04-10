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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب الهروبي

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب الهروبي

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب الهروبي

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب الهروبي
http://almnatiq.net/?p=852303
المناطق - فضه عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب سلمان بن احمد يحي هروبي ، أحد منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد الهروبي ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه ، على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ، بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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