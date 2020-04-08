احدث الأخبار

وزير الصحة: مجمعات العمال السكنية سبب زيادة الإصابات بكورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة
أبرز المواد
 جمعية الطائف الخيرية تطلق حملة إعلامية لمواجهة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 مزارع منطقة تبوك تواصل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة
منطقة تبوك
 وزارة العدل تطلق منصة تراضي الرقمية
أبرز المواد
 لمعالجة أزمة فيروس كورونا.. شراكة رباعية تنبثق عن دعم الشؤون الصحية في مكة بمليون ريال
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة جازان يعزي وكيل الإمارة للتنمية “القصيبي” في وفاة والدته
منطقة جازان
 صحة الباحة تنفي ما تم تداوله عن وجود حالات فيروس كورونا في أحد المراكز التجارية
منطقة الباحة
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب الهروبي
منطقة جازان
 وفاة ” والدة “وكيل إمارة جازان للشؤون التنموية ” القصيبي “
منطقة جازان
 الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تكثف جهودها في تطبيق منع التجول والتنقل الكلي لعدد من الأحياء
منطقة المدينة المنورة
 الأردن يسجل “صفر” إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 صحة الجوف : لا صحة لوجود إصابات بفيروس كورونا الجديد
منطقة الجوف
وزير الصحة: مجمعات العمال السكنية سبب زيادة الإصابات بكورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة

وزير الصحة: مجمعات العمال السكنية سبب زيادة الإصابات بكورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة

أبرز المواد
جمعية الطائف الخيرية تطلق حملة إعلامية لمواجهة كورونا

جمعية الطائف الخيرية تطلق حملة إعلامية لمواجهة كورونا

منطقة مكة المكرمة
مزارع منطقة تبوك تواصل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة

مزارع منطقة تبوك تواصل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة

منطقة تبوك
وزارة العدل تطلق منصة تراضي الرقمية

وزارة العدل تطلق منصة تراضي الرقمية

أبرز المواد

صحة الباحة تنفي ما تم تداوله عن وجود حالات فيروس كورونا في أحد المراكز التجارية

صحة الباحة تنفي ما تم تداوله عن وجود حالات فيروس كورونا في أحد المراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=852306
المناطق-الباحة

صرح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي بانه بالإشارة إلى بعض ماتداول حول وجود حالات فيروس كورونا الجديد في احد المراكز التجارية في الباحة وتحويلها لمستشفى الملك فهد بالباحة تود صحة الباحة أن توضح ان مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل مساء اليوم احد المواطنين محول من الجهات الأمنية وكان يشتكي من آلام في السن والتهاب في اللثة وقد بصق في أرضية المتجر المقصود وبعد الكشف عليه تبين عدم وجود اعراض للإصابة بفايروس كورونا الجديد وأخراجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب لالتهاب اللثة
كما تهيب الشؤون الصحية بمنطقة الباحة عدم تناقل الاشاعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال المؤتمر الإعلامي لمتحدثي الجهات ذات الاختصاص حول تطورات الوضع حول مرض كورونا الجديد في المملكة

روابط ذات صلة

أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا
محافظ بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي

محافظ بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي
إنجاز مبادرة بلدي الباحة بتوسعة طريق العرق مدخلة

إنجاز مبادرة بلدي الباحة بتوسعة طريق العرق مدخلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*