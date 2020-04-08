صحة الباحة تنفي ما تم تداوله عن وجود حالات فيروس كورونا في أحد المراكز التجارية

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صرح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي بانه بالإشارة إلى بعض ماتداول حول وجود حالات فيروس كورونا الجديد في احد المراكز التجارية في الباحة وتحويلها لمستشفى الملك فهد بالباحة تود صحة الباحة أن توضح ان مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل مساء اليوم احد المواطنين محول من الجهات الأمنية وكان يشتكي من آلام في السن والتهاب في اللثة وقد بصق في أرضية المتجر المقصود وبعد الكشف عليه تبين عدم وجود اعراض للإصابة بفايروس كورونا الجديد وأخراجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب لالتهاب اللثة

كما تهيب الشؤون الصحية بمنطقة الباحة عدم تناقل الاشاعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال المؤتمر الإعلامي لمتحدثي الجهات ذات الاختصاص حول تطورات الوضع حول مرض كورونا الجديد في المملكة