أمير منطقة جازان يعزي وكيل الإمارة للتنمية “القصيبي” في وفاة والدته

المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته الى وكيل إمارة المنطقة للتنمية أ. خالد بن عبدالعزيز القصيبي في وفاة والدته اثر معاناتها مع المرض .

‏وعبر سمو أمير منطقة جازان ، لوكيل الامارة للتنمية القصيبي ، عن خالص تعازيه ومواساته له ولكافة ذويها ، سائلا الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهمهم و أفراد أسرتها الصبر والسلوان.

من جهته عبر وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، وكافة أفراد أسرتها عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم والتي كان لها أطيب الأثر في تخفيف مصابهم الأليم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن يمد في عمره وأن لا يريه مكروه في عزيز .