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وزارة العدل تطلق منصة تراضي الرقمية

وزارة العدل تطلق منصة تراضي الرقمية

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وزارة العدل تطلق منصة تراضي الرقمية

وزارة العدل تطلق منصة تراضي الرقمية
http://almnatiq.net/?p=852314
المناطق - عادل الزهراني

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عدد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة العدل لمواجهة فيروس كورونا، وأوضح بمعرض حديثه أن الوزارة أطلقت منصة “التراضي” الرقمية والمتعلقة بعقد جلسات الصلح عن بُعد. وهذه المنصة تمكِّن المستفيد من الدخول إليها، ويحاول أعضاء المصالحة إصلاح ما بين الطرفين عن بُعد، كلٌّ في مكانه، ويصدر بذلك محضر الصلح الذي يعد سندًا تنفيذيًّا، ينفَّذ أمام محاكم التنفيذ.
عليه ويجدر الإشارة للجهود التي يبذلها أعضاء مكتب المصالحة بالمحكمة العامة بالباحة خلال الفترة الماضية، ما يعكسه قبول أطراف المصالحة مساعي الصلح وإصدار العديد من محاضر الصلح التي فصلت وديا في قضايا أسرية وحقوقية وغيرها. وكذلك إشادة المواطنين بما لمسوه من جهود مثمرة نتجت عن عمل قسم المصالحة بالمحكمة.
علما بأن مكتب المصالحة بالمحكمة العامة بالباحة مستمر بعمله عن بعد وذلك عبر منصة تراضي الرقمية خلال الفترة الحالية فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.

https://taradhi.moj.gov.sa/

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