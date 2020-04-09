مزارع منطقة تبوك تواصل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة

المناطق- تبوك:

يواصل القطاع الزراعي بمنطقة تبوك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال ضخ ما تنتجه المزارع من الخضروات والفاكهة وزيت الزيتون والعسل والألبان والبيض إلى الأسواق المحلية وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي يجده القطاع الزراعي بالمملكة بصفة عامة وفي منطقة تبوك والتي تبلغ المساحات المزروعة بها أكثر من 300 ألف هكتار بصفة خاصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والاهتمام المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للمزارعين والذي أسهم وبشكل كبير في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة وانعكس ذلك على أداء المزارعين والاهتمام بمزارعهم والحرص على تسويق منتجاتها بالمنطقة وضخ الفائض منها في أسواق بقية مناطق المملكة.

وتعد شركة تبوك الزراعية أحد صروح التنمية بالمملكة إضافة إلى كونه معلم زراعي نموذجي إذ بلغ عدد أشجار الفاكهة والزيتون المزروعة بالشركة 915388 شجرة وتنتج الشركة حالياً 11 صنفاً من الخوخ و17 صنفاً من المشمش و4 أصناف من الكمثرى و10 أصناف من العنب و14 صنفاً من البرقوق و 7 أصناف من النكتارين و 7 أصناف من البلح كما تمتلك الشركة بالإضافة إلى ذلك القدرة على إنتاج القمح والبطاطس والبصل والمحاصيل الحقلية الأخرى ليصل انتاجها السنوي إلى أكثر من 140 ألف طن.

وأوضح رئيس قطاع التشغيل بالشركة المهندس يحيى مباركي بأن الطاقة الإنتاجية للشركة من القمح تصل حالياً إلى 60 ألف طن في حين أن إنتاج الشركة من الفاكهة المختلفة واللوزيات والعنب لهذا الموسم يصل إلى 10 ملايين كيلو غرام ومن البصل يصل كذلك إلى 10 ملايين كيلوغرام مضيفاً أن إنتاج الشركة من زيت الزيتون يصل إلى 200 ألف لتر ومن الزبيب إلى 200 ألف كيلو غرام ومن العسل يصل إنتاج الشركة إلى 5 ألاف كيلو غرام .

وبين المهندس المباركي أن إعداد وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للشركة يتم مع الأخذ في الحسبان سياسة الدولة الزراعية والتي تؤكد دائماً على دعم الأمن الغذائي والمائي بالمملكة مشيراً إلى أن جميع ما تنتجه الشركة يخضع خلال مراحله المختلفة لتحقيق الجودة بدءاً من تحليل التربة والمياه وتحليل الأنسجة ومرورها على المختبر الرئيس إلى أن يتم عرض المنتج النهائي أمام المستهلكين .