جمعية الطائف الخيرية تطلق حملة إعلامية لمواجهة كورونا

المناطق - عادل الزهراني

أطلقت جميعة الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة حملة إعلامية تضامناً ودعمًا للجهود الوطنية التي تقدمها وتنفذها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مكافحة ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ المستجد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد الزهراني أن هذه الحملة تأتي إيماناً منهم بدورهم الاجتماعي والمجتمعي في توعية المجتمع وتثقيفه ورفع مستوى الوعي للمواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالتعليمات تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزهراني أن الحملة تستهدف متابعي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، سناب شات، إنستقرام، واتس اب، وتليجرام وغيرها” برسائل إعلامية توعوية ونصائح لجميع المواطنين والمقيمين، وما يجب على كل مواطن ومقيم أن يتقيد به لأجل صحته وسلامته.

يشار أن الجمعية أطلقت مؤخراً هاتف إرشادي بالتعاون مع جامعة الطائف والشؤون الصحية بالمحافظة لتوعية المجتمع حول فيروس كورونا المستجد.