وزير الصحة: مجمعات العمال السكنية سبب زيادة الإصابات بكورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة

المناطق - الرياض

دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إلى الاهتمام بالتباعد الاجتماعي ومعالجة أي تكدس في التجمعات السكنية فورا، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال خلال لقاء تفاعلي عبر “فيديو كونفرنس” للوقاية من جائحة كورونا بمشاركة أمير منطقة عسير، إن سبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأيام الأخيرة، هي “المجمعات السكنية” سواء الإسكان أو العمال.

وأضاف: “نلاحظ لدينا تحديات أكبر حاليا في الأحياء التي فيها تجمعات كبيرة ومتقاربة جدا، لدينا تحديات في تجمعات سكنية العمال، لاحظنا الحالات التي تزداد،الزيادات تأتي من المجمعات سواء مزدحمة أو إسكان عمال أو بعض المناطق التي تحتاج إعادة تنظيم”.

ودعا جميع العاملين للاهتمام بهذه المناطق وإعطاء أولوية لمعالجة أي تكدس، مضيفا” الاهتمام بهذه النقاط يمكننا من السيطرة على الفيروس”.