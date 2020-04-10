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هل يقي الحر والشمس من كورونا؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

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http://almnatiq.net/?p=852330
المناطق - الرياض

أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية، لا يساعد على الوقاية من مرضد “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة في تغريدة على حساب رسمي في موقع “توتير”، أن “تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد”.

وأضافت المنظمة في رسم توعوي، أن “المرء قد يصاب بمرض كوفيد 19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا”.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن بعض البلاد ذات الطقس الحار أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تذكّر من جديد بضرورة الحرص على غسل الأيدي جيدا، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم.

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