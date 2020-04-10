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“التقاعد” تقدم أكثر من 150 ألف خدمة عن بعد وتودع أكثر من 7 مليار ريال خلال شهر مارس

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“التقاعد” تقدم أكثر من 150 ألف خدمة عن بعد وتودع أكثر من 7 مليار ريال خلال شهر مارس

“التقاعد” تقدم أكثر من 150 ألف خدمة عن بعد وتودع أكثر من 7 مليار ريال خلال شهر مارس
http://almnatiq.net/?p=852333
المناطق - واس

تعمل المؤسسة العامة للتقاعد انطلاقاً من أهدافها وآداء مسؤولياتها تجاه عملائها بكامل جاهزيتها لتقديم خدماتها عن بعد لأكثر من مليون ومئتي مواطن ومواطنة مستفيد من خدماتها في ظل جائحة كورونا وتحول إجراءات العمل إلى العمل عن بعد.

وأوضحت إحصائية أصدرتها المؤسسة العامة للتقاعد حجم الأعمال المنفذة والمنجزة عن بعد، من خلال قطاعاتها وإداراتها المختلفة في أثناء شهر مارس 2020 التي كانت على مستوى المسؤولية مستفيدة من برنامج التحول الرقمي الذي يعد أحد أهم مخرجات إستراتيجية المؤسسة 2022؛ حيث أشارت الإحصائية إلى تقديم المؤسسة أكثر من 150 ألف خدمة لجميع عملائها في مختلف المسارات، شملت إنجاز 33 ألف معاملة، وإصدار 85 ألف خطاب تعريف بالمعاش، وإصدار 11200 بطاقة متقاعد إلكترونية، واستقبال مركز الاتصال 23 ألف مكالمة، كما التزمت المؤسسة خلال شهر مارس بصرف معاشات متقاعديها ومستفيديها في موعدها الاعتيادي بأكثر من 7 مليار ريال سعودي.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد فعلت “خطة استمرارية العمل” بنجاح خلال الساعات الأولى من بدء العمل عن بعد ما ساعدها على مواجهة هذه الأزمة، وخدمة المتقاعدين والمستفيدين بفاعلية عالية عن طريق الخدمات الإلكترونية ومركز الاتصال وحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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