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الفيصل يبدع مجددا في قصيدة “خلهم يسمعوني”

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الفيصل يبدع مجددا في قصيدة “خلهم يسمعوني”

الفيصل يبدع مجددا في قصيدة “خلهم يسمعوني”
http://almnatiq.net/?p=852336
المناطق - الرياض

أبدع الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في قصيدة جديدة بعنوان “خلهم يسمعوني”، وأدى المنشد فهد مطر ‏مطلعها (ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني).

وقال في أبيات القصيدة:

ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني

وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني

كم عدوٍ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني

بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني

شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني

يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني

كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني

لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني

فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني

كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعوني

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