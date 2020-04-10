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أمير منطقة الجوف يطلق مبادرة “لا تهدرها” تقديراً لجهود حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا

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أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر أبريل لعام 2020م

أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر أبريل لعام 2020م
http://almnatiq.net/?p=852338
المناطق - واس

أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 أبريل 2020م، ويمكن لملاك المحطات وللمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر الرابط التالي:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
علمًا بأن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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