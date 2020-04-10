أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر أبريل لعام 2020م

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أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 أبريل 2020م، ويمكن لملاك المحطات وللمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

علمًا بأن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.