أمير منطقة جازان يطلع عن بعد على حملة الدفاع المدني ( سلامتك – بمنزلك – غايتنا)

المناطق - فضة عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عن بعد اليوم ، على حملة الدفاع المدني التي تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تفعيلها والتي دشنها معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو تحت شعار (سلامتك – بمنزلك -غايتنا) والتي انطلقت تزامناً مع ما يعيشه العالم هذه الايام من تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) وتستمر لمدة (٣) اسابيع .

واستمع سموه إلى شرح من مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري عن أهداف الحملة والتي تستهدف توعية المواطنين والمقيمين بالأخطار المحيطة داخل المنازل نظرا لتواجد جميع افراد الأسرة في المنزل لفترات طويلة،

مشيراً إلى الحملة تتضمن التأكيد على أهمية توفير وسائل السلامة عبر أجهزة “كاشف الدخان ، وطفاية الحريق ، وحقيبة الاسعافات الأولية” ، والاهتمام بوضع خطة لاخلاء المنزل عند استشعار الخطر ، وتحذر من مخاطر الكهرباء وشواحن الجوال ومخاطر الغاز واهمية اغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي وابعاد الادوات الحادة والمواد الكيميائية عن متناول ايدي الاطفال ومخاطر المسابح ومعرفة اي مخاطر اخرى داخل المنزل مع اهمية مراقبة سلوك الاطفال خلال هذه الفترة ، وتشتمل الحملة على عدد من المسابقات المتنوعة على حساب المديرية العامة للدفاع المدني بتويتر وتقدم عدد من الجوائز للمشاركين فيها.

واشاد سمو أمير منطقة جازان بانطلاق هذه الحملة التوعوية والتي تستهدف توعية وتنبيه المواطنين و المقيمين بالأخطار المنازلية وذلك من خلال تطبيق التعليمات والتوجيهات الكريمة بمنع التجول والمكوث بالمنازل خلال فترة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا ، والاخذ باجراءات السلامة الوقائية .

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر على أهمية استفادة ابناء وأهالي المنطقة من تطبيق الحملة وذلك من خلال الحرص على سلامتهم خلال مكوثهم بالمنازل وسلامة أسرتهم ، سائلًا الله عز وجل للجميع السلامة من كل سوء ، متمنيًا سموه للقائمين على الحملة التوفيق والسداد في تحقيق أهدافها المرجوة من خلال تطبيقها على كافة أفراد المجتمع.

من جانبه عبر مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري عن خالص شكره وتقدير لمتابعة وتوجيهات سمو امير منطقة جازان وسمو نائبه ، ودعمهما لانجاح أهداف الحملة التوعوية بالمنازل.

داعيا جميع المواطنين والمقيمين الى الالتزام بتعليمات واجراءات السلامة داخل المنزل والبقاء في المنازل من اجل سلامتهم وسلامة افراد الاسره متمنيا السلامة للجميع.

