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منظمة الصحة العالمية : مليون ونصف المليون مصاب بـ “فيروس كورونا الجديد “

منظمة الصحة العالمية : مليون ونصف المليون مصاب بـ “فيروس كورونا الجديد “
http://almnatiq.net/?p=852344
المناطق - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 بلغ أكثر من 1.5 مليون شخص ، وأكثر من 92 ألف حالة وفاة، وأن بؤر التفشي في أوروبا تشهد تحسنا في الأوضاع في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا .
ودعت المنظمة إزاء تسارع معدلات التفشي في 16 دولة أفريقية خاصة في المناطق الريفية، حيث تنقص المعدات في المستشفيات مقارنة بالمدن بالدول الأفريقية إلى التركيز في الاستجابة على تعزيز بنيتها التحتية الصحية, مشيرة بأن الاجتماع الذي عقدته مجموعة العشرين أعرب عن دعم قوي لأفريقيا ومساعدتها في الاستجابة للتصدي للوباء وإلى تسريع هذا الدعم نظرا لتسارع الانتشار والعدوى بالفيروس ، حتى وإن كانت الأعداد لازالت قليلة ، إلا أن الوتيرة تتسارع.
وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي أن اتخاذ الدول إجراءات لبقاء الناس في منازلها أدى إلى تراجع معدلات انتشار العدوى وأن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول لإدارة عملية عودة الناس للخروج والعمل بالطريقة الآمنة والملائمة والتدريجية ، مشيرا إلى ضرورة أخذ عدة عناصر في الاعتبار ، وهي السيطرة على العدوى ، واكتمال وتوفر الرعاية الطبية وعدم وجود ازدحام وضغوط على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات ، وتطبيق الإجراءات الوقائية في أماكن العمل والمدارس ، ومواصلة الرقابة على حالات الإصابة الوافدة من الخارج ، وأخيرا التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية.
وأعرب أدهانوم عن القلق إزاء تزايد معدلات الإصابة بين مقدمي الرعاية الطبية حيث بلغت في بعض الدول 10% ، داعيا إلى توفير الوقاية لحماية العاملين الصحيين ، الذين يخالطون أعدادا كبيرة من المرضي وتدريبهم التدريب الكافي .
وأعلن عن تشكيل فريق الأمم المتحدة المعني بالتوريدات ، الذي سيقوم بالتنسيق وزيادة توفير وتوزيع معدات الوقاية للعاملين الصحيين ، والاختبارات والأوكسجين وغيرها من الإمدادات والمعدات للدول الأكثر احتياجا لها الذي سيعمل تحت إدارة منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي حيث سيقوم بالعمليات اللوجيستية وسيكون للفريق مقار في بلجيكا وإثيوبيا والصين وغانا وجنوب أفريقيا وبنما وماليزيا والإمارات وسيقوم الفريق بتغطية 30% من الاحتياجات العالمية في مراحل ذروة التفشي ويرسل كل شهر 100 مليون لوازم وقاية من أقنعة وقفازات ، و25 مليون أقنعة تنفس n95 ، و2،5 مليون اختبار ، إضافة للأوكسجين وإمدادات الرعاية السريرية .
وأشار إلى تكلفة الجانب اللوجيستي الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي لتخزين ونقل الإمدادات ، وأن تكلفة شرائها ستكون أكثر من ذلك, داعيا الجهات والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم ودعم برنامج الغذاء العالمي للقيام بالمهمة .

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